Jitske Van de Veire deelt eerlijke foto: «Ik ben gigantisch veel afgevallen»

De 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ deelde een foto waarop ze enkel een topje en een onderbroek draagt om te laten zien dat ze fel vermagerd is. «Serving you some nieuwe reality. Ik ben de laatste maanden gigantisch veel afgevallen. Wat de meeste nu denken is: ‘Amai! Zo goe! Proficiat! Hoe doe je dat?’ Laat die proficiat voor deze keer maar achterwege. Dit is het resultaat van stress, ondernemen in tijden van corona, het leven dat allesomvattend is, dat veel is en nog niet goed dat concept ‘veel’ kunnen plaatsen. Soms is het absoluut niet de bedoeling. Soms is het gewoon veel. Veel meer dan een proficiat. Die overigens echt niet nodig is. Nooit nie. Lief zijn», schrijft ze erbij.

Gelukkig

Ze benadrukt dat ze ondanks die hindernissen allesbehalve ongelukkig is. «Ik ben trouwens gelukkiger dan ooit. Los van mijn lijf. Het leven is schoon. Maar veel. En die veel moet ik nog een beetje leren. Alsook: zes maanden alcoholvrij. Kan er ook wel mee te maken hebben», besluit ze.