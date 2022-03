Jitske Van de Veire geeft volger lik op stuk nadat die haar «marginaal wijf» noemt

Afgelopen vrijdag deelde Jitske twee foto’s waarop ze verschillende houdingen aanneemt om aan te tonen dat op Instagram niet alles is wat het lijkt. Een volger stoorde zich daar kennelijk aan en reageerde als volgt: «Eerst vond ze het niet erg om wat molliger te zijn en nu is ze graatmager. Goed voorbeeld voor onze pubers, Jitske. En uw pa is al even gek! Gestoord zijn jullie allemaal. En er geldt een vrije meningsuiting! Topwijf? Marginaal wijf ja», klonk het.

Gevat antwoord

De 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ liet de bedenkelijke reactie niet aan haar hart komen en reageerde op haar manier. «Bedankt voor jouw opbouwende kritiek! Hopelijk heb je een fijne avond en leer je je pubers niet om zo’n reacties te plaatsen», antwoordde ze de vrouw.