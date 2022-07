Jacques Vermeire en Urbanus gaan voor VTM op wereldtournee: «Zien of humor elders ook aanslaat»

Jacques Vermeire en Urbanus zijn allebei figuren die niet weg te denken zijn uit de Belgische comedywereld. Vermeire brak door als ‘DDT’, het legendarische personage in F.C. De Kampioenen, maar ging ook Vlaanderen rond met zijn comedyshow. Urbanus kennen we dan weer dankzij zijn gelijknamige stripreeks en zijn cabaretier- en comedywerk. Nu ze allebei Vlaanderen veroverd hebben met hun moppen, doen ze de rest van de wereld aan, met onder andere haltes in New York.

Eric Goens

Het programma ligt in handen van Eric Goens, bekend van ‘Het Huis’, die met zijn productiehuis Bargoens met het idee op de proppen kwam. «Jacques en Urbain kennen elke parochie- en theaterzaal en cultureel centrum van De Panne tot Maaseik, maar ze hebben in hun lange carrières beide nauwelijks een voet buiten dit land gezet. En dus gaan we nu met die twee mannen op wereldtournee. Om een onbekende wereld te ontdekken en te kijken of hun Vlaamse humor ook internationaal aanslaat», zegt Goens aan Het Laatste Nieuws.

Accidentje

Normaal gezien zou het olijke duo al op pad zijn met Goens. De reis moest evenwel uitgesteld worden nadat Jacques Vermeire over het hondje van zijn dochter Julie struikelde en zijn schouder brak. Inmiddels zijn Jacques en Urbanus wel al op pad. Als iedereen ongedeerd blijft, komt het programma in 2023 op VTM.