Internet sabelt Gert Verhulst neer na eerste aflevering ‘De tafel van vier’: «Ga jullie verd*mme schamen» (video)

De eerste aflevering van ‘De tafel van vier’ moest een schot in de roos worden. Het was de langverwachte comeback van een talkshow op de zender Play 4, en het debuut van Gert Verhulst als presentator van een serieus praatprogramma. Het werd een debuut dat niet zonder slag of stoot verliep, en achteraf bakken kritiek kreeg op het internet.

43 seconden was de aflevering gevorderd, of tafelgast Margriet Hermans noemde het bekende koekje Mellowcakes al ‘n*g*rtetten’. De toon was gezet voor een tumultueuze aflevering, waarin een debat gevoerd werd over «wat je allemaal nog mag zeggen ten tijden van woke». Het n-woord passeerde veel meer dan nodig was de revue, en ook fragmenten uit de Belgische televisiegeschiedenis waarop een blackface te zien was, werden getoond. Veel critici merkten ook op dat het debat eigenlijk nergens over ging, en dat de vragen van Gert Verhulst puur polariserend waren.

‘En nu is het afgelopen’

Dat was ook Marc-Marie Huijbregts niet ontgaan. Hij was op dinsdagavond te gast bij ‘De tafel van vier’, en blikte terug op de eerste aflevering met niet mis te verstane woorden: «Ik was er gisteren graag bij geweest om te zeggen: jij hebt een probleem met een woord, maar eigenlijk hebben we er geen boodschap aan dat jij het allemaal moeilijk vindt. Jij bent een witte hetero man. Ooit moet iemand je even bij je arm pakken en zeggen: ‘En nu is het afgelopen.’ Dus nu is het afgelopen», wees hij een verbouwereerde Verhulst terecht.

En ook het internet was niet mals voor de Studio 100-topman. Zijn programma werd neergesabeld als ‘toogpraat’, ‘flauwekul’ en ‘respectloos’, en ook het werk van Verhulst als presentator werd door het slijk gehaald. Veel reacties beschuldigen hem ervan opzettelijk polariserend onderwerpen te hebben aangesneden om zo zijn programma te promoten.

Onder impuls van de felle reactie van Huijbregts ging Verhulst in het begin van de tweede aflevering dan toch over tot excuses. «Als we mensen gekwetst hebben gisteren, was dat het laatste wat we wilden. Dat is niet de bedoeling van het programma, en dat hebben we toch gedaan. Want er kwamen heel veel reacties binnen. Dus als we u gekwetst hebben: dat spijt ons», klonk het. Hij voegde eraan toe dat de discussie over woke van de dag ervoor «een beetje uit de hand was gelopen».