Vrouw van Gert Verhulst openhartig over zijn overspel: «Daar kun je toch weinig aan doen»

Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst, blikt in een interview terug op de affaire van Gert met Josje en welke impact dat had op hun relatie. «Die breuk is achteraf bekeken het beste wat ons is overkomen», klinkt het.

Gisteren is het derde seizoen van ‘De Verhulstjes’ van start gegaan. Daarin is ook Ellen Callebout te zien. Logisch, want ze is al dertien jaar samen en bijna drie jaar getrouwd met Gert. Hun relatie kende echter ook een dieptepunt toen Gert in 2012 enkele maanden een affaire had met toenmalig K3’tje Josje Huisman.

Sterk koppel

Toch kwam het uiteindelijk weer goed tussen Ellen en Gert. Meer nog, de breuk heeft hun relatie sterker gemaakt. «Weet je, de periode dat Gert verliefd werd op een ander... Ik kijk daar niet negatief op terug. Zowel Gert als ik hebben onszelf beter leren kennen. We zijn er als koppel sterker uitgekomen. Die breuk is achteraf bekeken het beste wat ons is overkomen. We hebben allebei beseft dat we bij elkaar horen. Het was Gert die uiteindelijk opnieuw toenadering zocht, dat was mooi. Zelf zou ik die stap nooit meer gezet hebben. Toen hij voor een ander koos, was dat voor mij een afgesloten hoofdstuk. Uiteraard vond ik het heel jammer en ik had zeker verdriet, maar ik heb hem meteen losgelaten. Als je partner verliefd wordt op iemand anders, kun je daar toch weinig aan doen», vertelt Ellen in Story.

Voldoening

Vroeger leek Ellen wat in de schaduw van Gert te lopen, maar zo ervaarde Ellen dat zelf niet. «Nee, zo voelde ik dat zelf niet aan. Ik heb me nooit verstopt, maar ik had mijn eigen restaurant en was geen vragende partij om in de schijnwerpers te lopen. En oké, ik ben nu dan wel gestopt met mijn restaurant, maar ik heb niet het gevoel dat ik mezelf wegcijfer voor hem. Zoals ik vroeger voor mijn klanten zorgde, zorg ik nu voor Gert, de kinderen en de honden. Ik wil dat iedereen gelukkig is en dat alles vlot verloopt. Gert laat me ook vrij. Als ik iets anders zou willen doen, mag dat zeker, maar ik heb mijn handen vol met de organisatie van ons gezin en het onderhoud van onze huizen. Daar haal ik ook echt voldoening uit. Ik vraag me af hoe ik vroeger tachtig uur per week kon werken én een huishouden kon runnen. Het is een luxe dat ik kan kiezen om niet te werken. Zo kan ik Gert altijd vergezellen. Ik prijs mezelf heel gelukkig met het leven dat ik nu leid», klinkt het.

Leeftijdsverschil

Hoewel Ellen 44 is en Gert 54 zorgt dat leeftijdsverschil niet voor problemen. «Nee, ik merk geen verschil, op enkele lichamelijke kwaaltjes na. Gert heeft wat sneller last van zijn knie of rug. En die ooglidcorrectie was echt nodig omdat er bijna gordijnen over zijn ogen hingen», knipoogt ze.

Kinderen zullen er echter niet meer van komen. «Nee, zeven jaar geleden hebben we over kinderen gepraat, maar ik voel geen drang om mama te worden en Gert had al twee kinderen, dus de knoop was snel doorgehakt. Ik mis dat niet. Marcel en Leo geven mij op dat vlak voldoening. En Vik en Marie zullen misschien voor een nieuw Verhulstje zorgen. Dat zien we al meer zitten», besluit ze.

‘De Verhulstjes’ is elke maandag om 20.35u te bekijken op Play4.