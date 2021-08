Iluna Planckaert over tienerzwangerschap van haar moeder: «Zo’n accidentje zal mij niet snel overkomen»

Iluna Planckaert, de 16-jarige dochter van Stephanie Planckaert, is binnenkort samen met haar moeder te zien in ‘Onverwacht’. Daarin praten ze over zwanger worden op vroege leeftijd. «Als zestienjarige was ze al mama, terwijl ik nog niet eens een jongen heb gekust», klinkt het.

Vanaf maandag 30 augustus gaat op Eén ‘Onverwacht’ van start, een programma waarin jonge moeders getuigen over hun tienerzwangerschappen. Ook Stephanie Planckaert werd op 16-jarige leeftijd mama van haar eerste kind, Iluna.

Inleven in situatie

Iluna is nu zelf 16 jaar en probeert zich in te leven in de situatie van haar moeder. «Op mijn leeftijd zit ik met zoveel vragen over seksualiteit. En ik wil ook beter begrijpen hoe mama als tienermeisje in elkaar zat. Als zestienjarige was ze al mama, terwijl ik nog niet eens een jongen heb gekust. Hoe kan dat? Het was wel een heel avontuur om dit programma te maken. Want ja, van nature ben ik eerder introvert», vertelt ze in Dag Allemaal, die dinsdag te verkrijgen is.

Contraceptie

Uit het voorbeeld van haar mama heeft Iluna veel geleerd. «Ik heb al zoveel geleerd over contraceptie dat zo’n accidentje mij niet snel zal overkomen», besluit ze.

De trailer van ‘Onverwacht’ kan je HIER bekijken.