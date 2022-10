Ianthe Tavernier verbaast volgers in sportoutfit: «Wow, wat een lijn!» (foto)

Ianthe Tavernier genoot vorige week van een welverdiende vakantie op het Spaanse eiland Tenerife. De 34-jarige (musical)actrice, die in ‘De Buurtpolitie’ de rol van Floor Lommelen vertolkt, had duidelijk beter weer dan ons en maakte tevens tijd vrij om wat te sporten. Zo deelde ze enkele kiekjes waarop ze poseert in sportoutfit voor een eindeloze achtergrond. «On top of the world», schrijft ze erbij.

Uitzicht

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Wat sta jij scherp zeg, Ianthe», «Jij staat echt met alles goed», «Body goals!», «Wow, wat een lijn!», «Je straalt», en « Geniet ervan, maar met zo’n mooi uitzicht kan dat niet mislopen, denk ik», lezen we onder meer in de reacties.

