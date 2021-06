‘De Buurtpolitie’-actrice Ianthe Tavernier over haar ideale man: «Dat moet hij wel hebben»

Ianthe Tavernier, die we vooral kennen als Floor Lommelen in de VTM-serie ‘De Buurtpolitie’, heeft haar prins op het witte paard al in haar hoofd, maar nu moet ze hem nog vinden. «Hij moet tegen een stootje kunnen», klinkt het.

Ianthe Tavernier is nog maar 32, maar bruist van de ambitie. Ze is actrice, presentatrice, influencer, onderneemster én zangeres. Onlangs bracht ze haar eerste solosingle ‘Ik ben wie ik ben’ uit en al meteen haalde het nummer de top 10 in de Ultratop.

Kinderwens De knappe blondine is al een tijdje happy single, al droomt ze stiekem wel van kinderen later. «Ik heb een kinderwens, dat sowieso. Maar ik moet eerst de juiste man vinden, natuurlijk. (lachje) Ik besef dat veel vrouwen van mijn generatie al mama zijn, en die gedachte vind ik soms een beetje eng. Maar ik wil gerust ook een plusmama zijn, hoor», vertelt ze in TV Familie.