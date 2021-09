‘The Hunger Games’-actrice Jennifer Lawrence zwanger van eerste kindje

Jennifer Lawrence, bekend van haar rol als Katniss Everdeen in ‘The Hunger Games’, is in verwachting van haar eerste kindje. Dat bevestigde haar woordvoerder aan het Amerikaanse magazine People.

De 31-jarige Hollywoodactrice heeft sinds 2018 een relatie met Cooke Maroney, de 37-jarige uitbater van een kunstgalerij. Een jaar later stapten ze in het huwelijksbootje in New York.

De ware

Het is niet bekend voor wanneer Lawrence is uitgerekend. Wel was meteen duidelijk dat Lawrence in Maroney de man van haar leven gevonden heeft. «Hij is de beste persoon die ik ooit heb ontmoet. Dat is hij echt, en hij wordt steeds beter. Hij is de ware voor mij. Ik weet dat het stom klinkt, maar het is gewoon zo. Het is voor mij een hele eer om een Maroney te worden», vertelde ze vorig jaar in een podcast.