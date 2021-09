Zwangere Natalia blijft optreden: «Mijn buik zit nog niet in de weg»

Begin juni maakte Natalia bekend dat zij en haar vriend Frederik een tweede kindje verwachten in december. De 40-jarige zangeres is dus ongeveer zes maanden zwanger en begint dat stilaan te voelen. «Ik ben een mens aan het maken en dat vergt veel van mijn lichaam. Dat voel ik enorm, mijn hormonen gaan soms alle kanten uit, en dan besef ik wel dat ik het wat kalmer aan moet doen. Want ja, ik heb het best wel druk momenteel, veel drukker zelfs dan tijdens mijn eerste zwangerschap», vertelt ze in TeVe-Blad.

Niet te zot doen

Toch denkt ze er niet aan om nu al te stoppen met optreden. «Dat wil ik zo lang mogelijk blijven doen. Natuurlijk luister ik wel naar mijn lichaam, ik moet niet te zot doen op een podium. Maar mijn buik zit nog niet in de weg, zelfs niet bij de uptemponummers. Als ik me goed voel, kan ik gas blijven geven en heb ik veel energie. En het kind moet de mama maar volgen, het heeft geen keuze», lacht ze.

Zoontje

Natalia en Frederik hebben al een dochtertje, Bobbi-Loua, maar nu krijgen ze een zoontje. Daar zijn ze erg blij mee. «Dat is een droom die uitkomt. Frederik en ik wilden heel graag een zoontje, want zo hebben we van elk eentje. Met Bobbi-Loua hebben we al een meisje in huis en zij valt niet te overtreffen. (lacht) Ik ben benieuwd hoe zij zal reageren als haar broertje er is, want dan zal ze de aandacht moeten delen. Maar ik heb er het volste vertrouwen in, Bobbi-Loua is zo braaf en lief. Ook al kan ze soms fel laten blijken dat iets niet naar haar zin is. Helemaal de mama», besluit ze.