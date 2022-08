Herman Brusselmans over komst van baby: «Ik heb nog wat moeite om me mezelf als papa voor te stellen»

Herman Brusselmans heeft in een interview met Humo gepraat over zijn aanstaande vaderschap. De 64-jarige schrijver zegt dat hij gelukkig is, al heeft hij nog wat moeite om zichzelf in de rol van papa voor te stellen.

Herman Brusselmans en zijn 31-jarige vriendin Lena maakten twee weken geleden bekend dat ze in verwachting waren van hun eerst kindje. In Humo vertelt de schrijver en ‘Slimste mens’-jurylid hoe hij zich daarbij voelt: «Ik ben gelukkig in mijn relatie, ik voel me fysiek redelijk oké – dat is vaak anders geweest – en in mijn vak heb ik niets meer te bewijzen. En ja, nu komt dat kind daar dus nog bovenop. Lena vindt het een beetje eng om in verwachting te zijn, zoals de meeste vrouwen bij hun eerste zwangerschap, maar ik ben er gewoon blij mee», klinkt het.

Pampers verversen

Herman geeft verder toe dat hij nog moet wennen aan de rol van papa. «Al denk ik langs de andere kant: het zal wel loslopen. Ik heb de tijd en de gelegenheid om dat kind te verzorgen, wat trouwens wel zo handig is, want Lena is niet het type om die taak voor de volle 100 procent op zich te nemen. Dus dat wordt, voor het eerst in mijn lange leven, vuile pampers verversen.»

De schrijver zei al eerder dat de zwangerschap niet gepland was. «Het is gewoon gebeurd», zei hij aan het Nieuwsblad. Het koppel maakte er wel geen geheim van nooit anticonceptie te gebruiken.