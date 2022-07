Wordt Herman Brusselmans vader? «Ook de dokter pinkte een traantje weg»

De 64-jarige Herman Brusselmans wordt voor de eerste keer vader. Na enkele hints in zijn wekelijkse column voor Humo, bevestigt de schrijver het nieuws aan het Nieuwsblad: «Lena en ik verwachten een kindje. Het was niet voorzien, het is gewoon gebeurd»

Brusselmans, schrijver van intussen al meer dan 80 boeken en terugkerend ‘Slimste mens’-jurylid, is al sinds 2016 samen met zijn 34 jaar jongere vriendin Lena. Dat het koppel, of toch zeker Lena, een kinderwens heeft is een vaker terugkerend onderwerp in interviews. Het koppel maakt er ook geen geheim van geen anticonceptie te gebruiken. «Maar m’n eerste vrouw Gerda nam ook de pil niet, en ze werd ook niet zwanger», zei Brusselmans recent nog in een Nederlandse talkshow.

«Huilend vielen we elkaar in de armen»

Maar nu lijkt het erop dat het wél prijs is voor Herman en Lena. In een column voor Humo schrijft Brusselmans dat hij werkt aan een nieuwe roman getiteld ‘Man, vrouw, kind, hond’. «In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter, die na ampel onderzoek het goede nieuws bevestigde, en huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg, want van dr. Gilleman is bekend dat ze zeer meeleeft met haar patiënten», staat te lezen. Een korte zoektocht op Google leert dat dr. Gilleman effectief kan verwijzen naar een gynaecoloog in Moeskroen.

In zijn kenmerkende stijl schrijft Brusselmans verder dat hij al twee hoofdstukken afhad, toen zijn vriendin vroeg om ermee te stoppen. «Deze keer wil ik niet dat ons privéleven te grabbel wordt gegooid», aldus Lena volgens Brusselmans.

Bang

In het Nieuwsblad zegt Brusselmans dat hij daadwerkelijk vader wordt. Dat kwam hij twee maanden geleden te weten. «Het is voor mij ook nog een beetje wennen. We weten nog niet of het een jongen of een meisje wordt, alles wat we voorlopig hebben is een klein fotootje van het vruchtje.»

Als de baby geboren wordt, zal Brusselmans 65 zijn. «Dat is een beetje confronterend, maar ik zie dat niet per se negatief. Lena en ik zijn nu vooral erg gelukkig. We waren niet ‘aan het proberen’, zoals men dat dan zegt. Het was niet voorzien, niet gepland. Het is gewoon gebeurd.»