Helmut Lotti onder vuur na kritiek op ‘The Masked Singer’: «Ik denk dat hij gefrustreerd is»

Met bijna 2 miljoen kijkers is ‘The Masked Singer’ een waar kijkcijferkanon, maar Helmut Lotti heeft het intussen opgegeven. Opvallend, want de 52-jarige zanger was nochtans één van de hoofdverdachten voor Edelhert, die achteraf Johnny Logan bleek te zijn.

Kleuterig gezever

Maar precies het feit dat vele mensen dachten dat hij in dat kostuum zat, was voor hem de druppel om niet meer te kijken. «Zo’n blonde simpele (Julie Van den Steen; red.) in het panel schreeuwt mijn naam en alle schapen zijn ermee weg. Wat een ondraaglijk programma is dat trouwens? Als je kijkt voor de muziek ben je eraan voor de moeite. Telkens amper twee minuten en de rest is kleuterig gezever. Onbegrijpelijk dat bijna twee miljoen Vlamingen kijken!», trok hij van leer op sociale media, om nadien zijn genadeloos commentaar weer in te trekken.

Tegenreactie

Op sociale media en in zijn entourage werd met verontwaardiging gereageerd op zijn kritiek. «Komaan, Helmut. Waarom zo zuur?», «Ik denk dat hij gefrustreerd is omdat zo weinig programma’s aandacht besteden aan échte muziek», en «Er is ‘Liefde voor Muziek’, maar daarin worden alleen covers gezongen. En dat wringt. Zeker bij Helmut die recent een plaat met Italiaanse liedjes uitbracht...», lezen we in TV Familie.

Excuses

Intussen heeft Helmut zich geëxcuseerd voor zijn uitspraken over Julie Van den Steen. Hij zou haar immers niet meteen herkend hebben. «Ik zal kort zijn: sorry Julie Van den Steen. Jij bent niet simpel, alleen mijn uitspraak over jou was simpel. Ik bied je bij deze mijn excuses aan. Het zal sowieso niet meer gebeuren in de toekomst», klinkt het.