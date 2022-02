Verklapt Camille Dhont in deze video (bijna) dat ze Miss Poes is in ‘The Masked Singer’?

Er wordt nog steeds volop geraden wie er achter de verschillende kostuums in ‘The Masked Singer’ zit. In het geval van Miss Poes zijn Pommelien Thijs, Camille Dhont en Zita Wauters momenteel de ‘hoofdverdachten’.

Cowboyhoed

Vandaag zong Camille Dhont haar nieuwe nummer ‘Diamant’, het themalied van de STIP-actie tegen pesten van de VRT, live bij MNM. De 20-jarige zangeres en actrice droeg daarbij net dezelfde rode hoed als in haar videoclip. Een luisteraar sms’te naar MNM dat Camille haar daardoor «aan Lady Gaga deed denken». «Ah, met de hoed ook», gaf MNM-presentatrice Laura Govaerts aan. «Yeehaw, thank yaw!», grapte Camille.

Miauw

Presentator Sander Gillis hoorde daar echter ‘miauw’ in en, aangezien velen vermoeden dat Camille in het kostuum van Miss Poes zit, haalde dat toch even aan. «Heb je net genegeerd dat ze ‘miauw’ zei?», zegt hij tegen Laura. «Miauw?!», reageert Laura verbaast. «Nee, ik zei ‘yeehaw’!», verduidelijkt Camille. Maar Laura gelooft er niets van. «Nee, het is Miss Poes!», lacht ze.

