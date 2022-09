Gert Verhulst openhartig over affaire met Josje: «Ik weet dat het geen excuus is, maar...»

Gert Verhulst praat in een interview eerlijk over zijn kortstondige relatie met Josje Huisman, wat daartoe geleid heeft, en hoe hij ‘tot inzicht’ is gekomen. «Ik weet dat het gras níet groener is aan de overkant», klinkt het.

Gert Verhulst en zijn vrouw Ellen Callebout zijn nu 13 jaar en drie jaar getrouwd, maar hun relatie kende in 2012 een dieptepunt. Gert begon toen iets met Josje Huisman, die destijds nog bij K3 zat. De 54-jarige acteur en presentator legt in Dag Allemaal uit hoe het zo ver is kunnen komen. «Die korte relatie was mogelijk omdat Ellen en ik toen heel erg naast elkaar leefden. Zij had een restaurant in Blankenberge waar ze in het weekend van ’s morgens tot ’s nachts werkte. We zagen elkaar niet genoeg. Ik weet dat het geen excuus is, maar dat heeft wel geleid tot overspel», vertelt hij.

Drastische maatregelen

Na enkele maanden klopte hij dan toch weer aan bij Ellen. «Ik kwam echter al heel snel tot de conclusie dat Ellen wel degelijk de vrouw van mijn leven is, en ze heeft me vergeven. We hebben toen besloten dat, om onze relatie te doen lukken, er drastische maatregelen nodig waren. Ik vroeg haar of het voor haar een optie was om te stoppen met werken. ‘Maar dan moet ik mijn onafhankelijkheid opgeven en moet je mij onderhouden’, antwoordde Ellen. Niet evident voor haar, maar zo is het gebeurd. Sedertdien zorgt zij voor de organisatie van ons leven, dat is een fulltime job en dat gaat fantastisch. Ik ga nooit meer iets riskeren, ik weet dat het gras níet groener is aan de overkant», besluit hij.