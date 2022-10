Gert Verhulst deelt droevig nieuws: «Het is harder aangekomen dan verwacht»

Wie vanavond naar ‘De Tafel Van Vier’ keek, zag tranen in de ogen bij Gert Verhulst toen hij het slechte nieuws vertelde. «Mijn hond Marcel is vannacht overleden. En het pakt me meer dan ik had verwacht eigenlijk. Hij was ziek. Ellen (zijn vrouw; red.) heeft er de laatste jaren dag en nacht voor gezorgd. Het is harder aangekomen dan ik had verwacht. Maar ja, niets aan te doen», klonk het.

Ziekte

Marcel was al een tijdje ziek, zo wisten ook trouwe kijkers van het realityprogramma ‘De Verhulstjes’. Hij moest regelmatig naar de dierenarts, had veel rust nodig en droeg soms een pamper omdat hij last had van zijn nieren. Begin dit jaar ging het beter met hem, maar vannacht is Marcel dan toch overleden.