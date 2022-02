Frances Lefebure openhartig: «Ik blijk een kind te willen, en ik wil dat van hém»

Actrice en presentatrice praat in een openhartig interview over het feit dat ze sinds haar 15de bijna altijd relaties heeft gehad en dat ze, nu ze getrouwd is, aan kinderen denkt. «Ik vóél dat ik kinderen wil. Ik zal er dus maar de risico’s bijnemen», klinkt het.

In ‘F*** You Very, Very Much’ speelt ze een onbezonnen vrijgezel, maar in het echte leven is Frances Lefebure gelukkig getrouwd met Boris Van Severen (33). Eigenlijk is ze sinds haar 15de zelden single geweest. «Van mijn 15de tot nu: hooguit een paar maanden. Ik denk dat het niks voor mij is. Ik bén graag samen met iemand. En met Boris helemaal. Misschien dat relaties soms een vlucht voor me zijn geweest. Toen mijn mama overleden is, was ik samen met mijn eerste grote liefde: misschien is dáár dat verdedigingsmechanisme zich beginnen te ontwikkelen, maar het was ook een heel mooie, jonge, naïeve relatie die mij op dat moment in mijn leven ronduit gered heeft», vertelt ze in Humo.

Indringer in andermans huis

De 33-jarige actrice is plusmama van de twee zoontjes van Boris. Dat is niet altijd even makkelijk, vindt ze. «Weinig mensen spreken over hoe heftig het is, en over hoe onwaarschijnlijk eenzaam ‘t je soms doet voelen, een indringer in andermans huis. Het is raar hoe het mij verandert. Je oren staan opeens meer gespitst voor het gezinsleven van anderen. Of misschien beginnen mensen er nu spontaan tegen mij over te praten. Alleszins heb ik daardoor de laatste twee jaar een zeer rijk beeld gekregen van de positieve én negatieve kanten van het ouderschap», klinkt het.

Bang voor verandering

Ze begrijpt dat mensen kiezen om geen kinderen te hebben, maar zelf heeft ze wél een kinderwens, al beseft ze dat haar leven daardoor zal veranderen. «Vroeger kon ik mij daar moeilijk iets bij voorstellen - ‘Hoezo, iederéén wil toch kinderen?’ - maar nu snap ik heel goed die bewuste keuze. Bij mij ontbreekt die ratio. Ik vóél dat ik kinderen wil. Ik zal er dus maar de risico's bijnemen. Dat mijn relatie zal veranderen, bijvoorbeeld. Daar ben ik bang voor, want ik zeg het: ik heb nog nooit in mijn leven zo'n waanzinnig mooie relatie gehad. Die is mij onwaarschijnlijk dierbaar. Maar ik kan er echt niks aan doen: ik blijk een kind te willen, en ik wil dat kind van hém», besluit ze.