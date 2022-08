Foto van Jitske Van de Veire verwijderd door Instagram: «Naakt, ’t is ne strijd»

Jitske Van de Veire deelde vanmorgen op Instagram een foto waarop ze zonder bovenstukje poseerde voor haar bed. Ze fotoshopte drie witte hartjes op haar borsten zodat haar tepels niet zichtbaar waren. Het kiekje werd echter niet lang na het posten offline gehaald door het populaire platform.

Zwarte balk

De 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko én woordvoerster van ‘Wel Jong’ deelde de foto enkele uren later opnieuw, maar deze keer plaatste ze een zwarte balk over haar boezem. «Deze werd deze ochtend verwijderd door Instagram wegens het aanzetten tot seksuele handelingen. Ligt sowieso aan dat bed. So-wie-so. Naakt. ‘T is ne strijd», schrijft ze erbij.

Verontwaardiging

Ook haar volgers begrijpen er niets van. «Dit moet zeker kunnen», «Instagram kan al dat bloot niet aan», «Kortzichtige mensen zeg», «En Britney Spears maar posten... Ik zie haar posts niet verwijderd worden», «De strijd blijven voeren!», en «Amai, wel triestig! Er zijn ergere dingen die op sociale media verspreid worden waar niemand over klaagt. Niet opgeven!», is de algemene teneur in de reacties.