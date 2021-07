Fans herkennen Sebastiana uit ‘Love Island’ niet meer: «Ik ben gewoon ouder geworden, jongens» (foto’s)

Sebastiana Istrate, die meedeed aan het eerste seizoen van ‘Love Island’, krijgt regelmatig de vraag of ze aan haar gezicht heeft laten werken. Heel wat mensen vinden immers dat ze sterk veranderd is in vergelijking met haar passage op televisie.

Sebastiana Istrate nam in 2019 deel aan ‘Love Island’ en vormde al snel een koppel met Martin. Na het programma liep het jammer genoeg spaak tussen de twee. De 25-jarige brunette uit Aartselaar onderging onlangs een liposuctie en een Brazilian Butt Lift omdat ze niet meer gelukkig was met haar lichaam. Ze was immers heel wat bijgekomen door de coronacrisis.

Geen borstvergroting

Nu krijgt ze vaak de vraag of ze nog meer aan haar lichaam heeft laten doen, bijvoorbeeld aan haar borsten of haar gezicht. Fans vinden immers dat ze er anders uitziet dan twee jaar geleden. Daar geeft ze nu een antwoord op. «Ik krijg heel veel vragen over of mijn borsten ook gedaan zijn of iets in mijn gezicht omdat mensen me niet meer herkennen van ‘Love Island’. Het antwoord is: nee. Ik heb enkel een Brazilian Butt Lift gedaan. Voor de rest ben ik gewoon wat ouder geworden, jongens. Wijn smaakt ook beter hoe ouder het wordt. Je stijl verandert, je doet je make-up anders, je verandert... Het is niet omdat jullie mij gisteren op tv hebben gezien dat de afleveringen gisteren gefilmd zijn», verduidelijkt ze op Instagram.