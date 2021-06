Sebastiana uit ‘Love Island’ onderging liposuctie: «Ik was niet meer gelukkig met mijn lichaam» (foto’s)

De 25-jarige brunette kende de afgelopen maanden een lastige periode. Door corona was ze bijgekomen en daar werd ze ongelukkig – zelfs een tijdje depressief – van. «Ik heb me tijdens corona laten gaan met eten omdat ik niet veel anders kon doen naast eten en Netflix. Daardoor ben ik serieus bijgekomen. Ik was gewoon niet meer gelukkig met mijn lichaam. Ik droeg enkel joggings en de helft van de tijd zag ik eruit als een zwerver, dus ik had een duwtje in de rug nodig», vertelt ze op Instagram.