Ex van Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ onderging maagverkleining en toont resultaat: «Ik voel me terug gelukkig» (foto)

Herinner je je Lothar Callaerts uit ‘Blind Getrouwd’ nog? Tatiana was overduidelijk geen match voor hem, maar nadien leerde hij Kelsey kennen en verloofden ze zich zelfs. Tot een huwelijk kwam het uiteindelijk toch niet, want anderhalf jaar geleden gingen ze uit elkaar.

Weloverwogen beslissing

Op Instagram vertelt Kelsey dat ze vorig jaar een gastric bypass heeft laten uitvoeren. «Ik krijg nog vaak de vraag hoe het komt dat ik zoveel afgevallen ben. Ik heb deze beslissing niet over een dag laten gaan. Na maandenlange onderzoeken door de beste specialisten is dan DE beslissing gevallen. Mijn gezondheid en mijn geluk staan op nummer 1 en het was vijf voor twaalf...».

Vallen en opstaan

«Één jaar later ben ik gezonder en ik voel me terug gelukkig en echt oprecht gelukkig! Ben ik al mijn ideale plaatje? Neen, maar wanneer is het ideaal? Ja, er zijn nog de kilootjes meer, ja er zijn de striemen, ja er zijn de littekens. Het is en blijft een weg met vallen en opstaan, zowel mentaal als lichamelijk. En nee, ik post geen voorfoto want dat hoofdstuk is afgesloten. Één jaar later is dit Kels», schrijft ze bij enkele recente foto’s.

Respect

Ze krijgt heel wat bewondering van haar volgers. «Prachtig figuur heb je! Mag je trots op zijn», «Je bent prachtig, altijd, hoe jezelf bent, iedereen is ideaal», «De ‘oude’ of de ‘nieuwe’, je bent nog altijd die schoon madam», «Je straalt, babe!», en «Heel blij voor u, schatteke. Niemand is perfect, maar voor de mensen dicht bij u ben je dat wel», wordt er gereageerd.