Lothar uit ‘Blind Getrouwd’ verbreekt verloving: «Kelsey zag dit absoluut niet aankomen»

Twee jaar geleden hoopte Lothar (27) de liefde te vinden door mee te doen aan ‘Blind Getrouwd’. Daarin werd hij gekoppeld aan Tatiana, maar al snel bleek dat ze niet geknipt waren voor elkaar. Enkele maanden later sloeg cupido dan tóch toe. Hij werd verliefd op de 27-jarige Kelsey uit Antwerpen. «Je hebt geen idee hoe hard het kriebelt als je bij me bent. Vrouw voor het leven», schreef hij destijds op Instagram.

Controle kwijt

Dat het grote liefde was tussen de twee werd helemaal duidelijk toen ze zich een half jaar geleden verloofden. Maar nu heeft Lothar die verloving verbroken. «Terwijl de coronaperiode er in eerste instantie voor had gezorgd dat Kelsey en ik als koppel stevig naar elkaar toe waren gegroeid, heeft de situatie er de laatste weken voor gezorgd dat ik mezelf ben kwijtgespeeld. Ik was de controle wat kwijt. Stelde mijn geluk in vraag. En dat schuilt soms in kleine dingen die je moeilijk kan benoemen. Door corona waren er de laatste maanden ook veel minder uitlaatkleppen. En ja, dat had ook een weerslag op mijn relatie. Ik voelde me niet meer 100% gelukkig bij Kelsey», vertelt hij in TV Familie.

Prachtvrouw

Lothar voelde al langer twijfels, maar in eerste instantie zei hij daar niets over tegen Kelsey. «Ik ben eerst bij mezelf te rade gegaan. Want ik zag en zie Kelsey nog altijd graag. Daarom heb ik serieus getwijfeld aan mezelf. Ja, ik lag een tijdje enorm met mezelf in de knoop. Maar uiteindelijk voelde ik dat mijn gevoelens voor Kelsey toch sterk verminderd waren. Of beter: veranderd. En dat heb ik haar dan eerlijk gezegd. Kelsey zag dit absoluut niet aankomen. Maar na een emotioneel moeilijke periode stelde ze mijn eerlijkheid toch op prijs. We kunnen nog altijd door één deur. Dat geeft me een goed gevoel. Weet je, Kelsey is een prachtvrouw. Ze heeft zelfs nog geprobeerd om me op andere gedachten te brengen door aan zichzelf te werken. Lief, hé», klinkt het.

Geen valse hoop geven

Hij ziet het niet meer goedkomen tussen hen en hoopt dat hij geen verkeerde beslissing heeft gemaakt. «Ik zou niks liever willen dan vandaag nog steeds gelukkig te zijn met Kelsey, maar ja... Het is nu zo. We sturen nog berichtjes, maar ik wil haar geen valse hoop geven. En intussen hoop ik vooral dat ik geen spijt krijg van mijn beslissing. Dat zou ik mezelf enorm kwalijk nemen. Maar ik ben dus niet over één nacht ijs gegaan: ik kon Kelsey niet meer geven wat ze verdient», luidt het.

Geen derde in het spel

Er is in ieder geval geen derde in het spel, zo verzekert Lothar. «Totaal niet. Daar ben ik niet klaar voor. Een breuk is altijd lastig, ook als je er zelf voor kiest. We hebben al onze gezamenlijke foto’s van Instagram gehaald wegens te pijnlijk. Ja, het is niet evident. Hopelijk leer ik hieruit en neem ik dat mee in een volgende relatie. Al zal dat nog even duren», besluit hij.