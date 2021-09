Ex-K3’tje wordt gezicht alzheimercampagne: «Hier zit mijn mama voor iets tussen»

Aerts, die al enkele jaren ambassadrice is van Stichting Alzheimer Onderzoek, wordt nu ook het gezicht van de nieuwe alzheimercampagne. Met die campagne wil ze geld inzamelen voor onderzoek om de ziekte bij mensen sneller te kunnen opsporen en genezen. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat de levensverwachting van mensen met deze ziekte tussen de drie en de twintig jaar ligt. Gemiddeld leven deze mensen na hun diagnose nog acht à tien jaar.

«Haar niet voor niks geweest»

Dat het ex-K3’tje het nieuwe gezicht wordt, is geen toeval. Op 51-jarige leeftijd werd Alzheimer vastgesteld bij haar mama en na een strijd van 16 jaar moest Aerts vorig jaar afscheid nemen van haar in Zuid-Afrika. Sinds enkele jaren woonde haar moeder in bij haar gezin in Paarl, dicht bij Kaapstad. «Als we de diagnose vroeger hadden gekend, dan was er ons veel leed bespaard gebleven», zegt de zangeres in een interview aan Het Nieuwsblad.

Toen Aerts in België was om een deel van de as van haar moeder uit te strooien, werd ze gevraagd om het nieuwe gezicht te worden. «Ik dacht: Dit kan geen toeval zijn. Hier moet mijn mama voor iets tussen zitten.» Met deze campagne hoopt de zangeres zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. «Zo is de dood van mijn mama toch niet voor niks geweest», besluit ze.