Kathleen Aerts: «Wie denkt dat ik nog altijd een braaf K3-meisje ben, zal schrikken»

Binnenkort kunnen we het reilen en zeilen van Kathleen Aerts en haar gezin in Zuid-Afrika volgen in haar eigen realityreeks ‘Villa Zuid-Afrika’. Daarin zien we een andere kant van Kathleen. «Binnen K3 speel je toch altijd een beetje een rolletje, nu ga je zien hoe ik echt ben», vertelt ze.

Kathleen Aerts kennen we vooral als zangeres in de Vlaamse meidengroep K3, van 1998 tot en met 2009. In 2015 verhuisde ze met haar gezin naar Paarl in Zuid-Afrika. Daar baten ze een reisbureau uit en krijgen ze regelmatig de vraag of mensen kunnen logeren in hun guesthouse.

Boven hun budget

Alleen moeten ze nog een guesthouse zien te vinden, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. «We kregen regelmatig de vraag of klanten bij ons thuis konden logeren. Daar is geen plek meer voor, maar tijdens corona kwamen we op het idee om een luxueus guesthouse te beginnen. Enig probleem: de boekingen lopen vlot binnen, maar we hebben nog geen pand (lacht). Hopelijk vinden we op tijd iets, want de zoektocht loopt wat moeilijker dan gedacht. De panden die wij mooi vinden kosten immers makkelijk drie tot vier miljoen euro en dat ligt ver boven ons budget. We hebben er intussen al honderden gezien, maar ofwel zijn ze te duur, ofwel voldoen ze niet», vertelt haar man Steven in Story.

«In mijn tijd bij K3 heb ik goed mijn boterham verdiend, maar zo goed nu ook weer niet. Dan had ik Gert Verhulst moeten heten (lacht). Omdat het met ons reisbureau nu iets kalmer is - we moeten vooral veel reservaties omboeken - kunnen we ook wat meer tijd uittrekken voor de zoektocht», vult Kathleen aan.

Ideale schoondochter

Als we Kathleen mogen geloven, gaan we een heel andere versie van haar te zien krijgen dan we gewend zijn. «Wie denkt dat ik nog altijd een braaf K3-meisje ben, zal schrikken (lacht). Ik ben een volwassen vrouw én mama geworden. Binnen K3 speel je toch altijd een beetje een rolletje, nu ga je zien hoe ik echt ben», klinkt het. «Kathleen heeft nog altijd dat imago van ideale schoondochter», gaat Steven verder. «Dat ben ik ook», lacht Kathleen. «Ja, maar in de reeks zal het opvallen hoe plat je praat en wat voor vunzige mopjes je kunt maken. Niet dat onze humor grof is, maar we kunnen al lachend iets zeggen waarvan velen zouden denken: ‘Amai, dat is echt op het randje’», aldus Steven.

Goed team

Tussen Kathleen en Steven zit het goed. We zullen hen bijvoorbeeld niet vaak ruzie zien maken. «Echt ruziën doen Steven en ik niet, we discussiëren wel veel. We zijn heel rechttoe rechtaan, met daarbij ook nog een dosis sarcastische humor. Als ze al onze discussies achter elkaar zouden zetten, zouden de mensen denken: ‘Amai, wat is dat voor een goed huwelijk.’ (lacht) (...) Wij zijn geen koppige mensen. Na twaalf jaar is het nog altijd grote liefde. Ik ken geen enkele andere vent die zou kunnen omgaan met mijn kuren en omgekeerd denk ik dat niemand zo goed kan leven met zijn slordigheid als ik. We vormen een goed team», besluit ze.

‘Villa Zuid-Afrika’ is vanaf maandag 23 augustus om 21.30u te bekijken op VTM 2.