Ex-deelnemer voorspelt welke ‘Blind Getrouwd’-koppels er gevormd zullen worden

Christophe Ramont werd in de vijfde editie van ‘Blind Getrouwd’ tevergeefs gekoppeld aan Nick. Sindsdien is hij een fan van het eerste uur en net zoals vorig jaar waagt de 40-jarige Gentenaar zich ook nu aan een pronostiek.

Originele bezetting

We maakten al kennis met de 8 vrijgezellen die in het zevende seizoen op zoek gaan naar de liefde, maar we weten nog niet welke koppels er gevormd zullen worden. Christophe vermoedt dat de overzichtsfoto gewoon behouden blijft, met volgende koppels tot gevolg: Jana (29) en Christiaan (28), Lien (30) en Jiri (35), Brecht (27) en Dziubi (29), Florence (29) en Joren (36). «Het is nog even wachten tot we het helemaal weten, maar ik gok alvast op onderstaande combinaties. Ik denk dus dat ze bij de fotoshoot niet de moeite genomen hebben om de koppels uit elkaar te halen. Sowieso al superbenieuwd om het nieuwe seizoen te ontdekken!», schrijft hij erbij.