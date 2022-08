Zwangere Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ deelt lingeriefoto: «Zo benieuwd op wie je gaat lijken»

Nog even wachten en Winnie Bogaerts (31) en Jonah Hulselmans (33), die meededen in het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd, worden voor het eerst mama en papa. Winnie is inmiddels 34 weken ver en deelde op Instagram een foto waarop ze met haar bolle buik poseert in lingerie. «Klaar om je te ontmoeten. Nog maar 6 weken te gaan (of toch ongeveer) tot we je mogen leren kennen. Zo benieuwd welke naam we elke dag 100 keer gaan zeggen, op wie je gaat lijken en welke spiegel je ons gaat voorhouden. We zijn de laatste dingen die we zeker in orde wilden hebben voor de baby kwam aan het afwerken. Het begint hier zowaar op een afgewerkt huis te lijken!», klinkt het.

Stralende mama

Ook haar volgers kijken enorm uit naar hét moment. «Mooie foto. Jullie gaan dat samen goed doen», «Stralende mama to be», en «Amai, echt zo spannend! Een mini Winnie of Jonah», wordt er gereageerd.