Erica Meiland stapt in de politiek: «Ik wil echt dingen verbeteren»

Erica Renkema, beter bekend als Erica Meiland uit ‘Chateau Meiland’, is verkozen in de gemeenteraad van de Nederlandse gemeente Noordwijk. De realityster was lijstduwer van de Partij voor de Inwoners en kreeg 305 voorkeurstemmen.

Met haar 305 voorkeurstemmen behaalde Erica genoeg stemmen voor een zetel. In totaal heeft Partij voor de Inwoners vier zetels behaald. «Van nul naar vier zetels. Inwoners, bedankt!», plaatste het Meilandje op haar Instagramaccount.

Onervaren

Eerder liet Erica aan het Nederlandse persbureau ANP weten dat ze zin had in deze nieuwe uitdaging. «Ik ben heel onervaren, maar wel heel enthousiast, want ik wil echt dingen verbeteren», vertelde ze. Het Meilandje hoopt meer transparantie in de politiek te brengen. «Transparant zijn is iets wat wij met onze programma’s wel gewend zijn en dat is dus ook iets wat ik in de partij zou kunnen brengen. Ik ben benieuwd hoe het afloopt, de tijd zal het leren.»