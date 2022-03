Kelly en Louis uit ‘First Dates’ gingen verder dan daten: «We hebben elkaar, euh... ontdekt»

En of het klikte tussen Kelly en Louis! Ze waren van in het begin twee handen op één buik en na ‘First Dates’ beleefden ze samen nog mooie momenten. Maar het mocht helaas niet zijn, en daar was een goede reden voor...

Maandag zagen we in ‘First Dates’ hoe Kelly (20) en Louis (25) elkaar leerden kennen. Ze amuseerden zich te pletter, voelden zich op hun gemak en hadden het zelfs al over seks. Het was dan ook geen verrassing dat ze elkaar nog wilden terugzien.

Spelbreker

Dat gebeurde ook, meermaals zelfs. «Wel, Kelly en ik hebben na onze eerste date nog veel afgesproken. We hebben elkaar, euh... ontdekt, als je begrijpt wat ik bedoel. (lachje) De vonk was er dus zeker», vertelt Louis in TV Familie.

Jammer genoeg was de afstand - zoals dat wel vaker gebeurt - spelbreker. «Maar helaas heeft de afstand ervoor gezorgd dat het uiteindelijk toch niets is geworden. Zonde, maar het werd al snel duidelijk dat Kelly haar leven in Antwerpen niet wil opgeven en ik het mijne in het Gentse evenmin. Jammer, maar het zij zo», klinkt het.

Vrouw met uitstraling

Louis, die intussen sales developer is bij Carlsberg, staat wel nog steeds open voor de liefde. Al heeft hij zo zijn voorkeuren. «Ik hou van een vrouw met uitstraling. En onze interesses moeten matchen. Ik ben zeker niet op zoek naar een babe, maar ik zou wel graag iemand hebben van wie iedereen zegt: ‘Oh, dat ziet er een keitoffe uit.’ Qua uiterlijk zou ik spontaan blond zeggen, maar mijn langste relatie was met een brunette. Die heeft twee jaar geduurd», zegt hij.

Kinderwens

En ze moet openstaan voor kinderen, zo benadrukt hij. «Ik heb een grote kinderwens. Veel vrienden krijgen kinderen, en ik ben zelfs de juiste vrouw nog niet tegengekomen. Pas op, ik heb de laatste tijd veel leuke vrouwen ontmoet. En op papier zijn ze perfect voor me: knap, slim, van een goede thuis, alleenwonend... Maar keer op keer ontbreekt de vonk. Ach, wat moet komen, zal wel komen, zeker», besluit hij.

De volledige aflevering van Kelly en Louis in ‘First Dates’ kan je HIER bekijken.