Eline De Munck krijgt wel héél ongepast verzoek. Haar reactie? Hilarisch! (foto)

Niet geschoten is altijd mis, maar soms is het beter om gewoon niets te doen. Neem nu deze fan van Eline De Munck die haar vandaag een mailtje stuurde met een bedenkelijk verzoekje. «Hallo Eline! Zou ik mogen vragen of ik een paar foto’s van jou in lingerie zou mogen hebben? Ik wil niet grof doen of zo, maar zo’n foto’s heb ik nog niet echt van jou. Ik zou daar heel blij mee zijn, want je bent de mooiste en sexyste babe die ik in mijn gsm heb zitten. En ik ben nog niet direct iemand tegengekomen die je overstijgt, echt jong! Alvast bedankt!», klinkt het.

Knipoog

De 34-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ vatte het niet al te serieus op en reageerde op haar kenmerkende manier met een knipoog. « Tuuuurlijk! Komt er zo aan! #NOT», schreef ze erbij.