Eline De Munck verbaast volgers met prachtige galajurk: «Weer geen beha aan?» (foto)

De 34-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ tekende onlangs present op de première van ‘Black Bird’, een nieuwe serie van haar man Michaël R. Roskam. Daar trok ze de aandacht met een galajurk van het Italiaanse modemerk Elisabetta Franchi.

Zakenvrouw

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Wow, kleedje is top en staat je beeldig», «Supersexy jurk», «Heel mooie foto’s, Eline! Je straalt», «Schitterende vrouw en voorbeeld van een zakenvrouw», en «Je ziet er weer fantastisch uit, zoals altijd», lezen we onder meer in de reacties. Een enkeling ging nog iets meer in detail. «Weer geen beha aan?», grapte hij.

