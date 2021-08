EINDELIJK! De nieuwe boer is gevonden in ‘Boer zkt Vrouw’: «Ik kan moeilijk het eerste contact leggen»

De opnames van het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’ waren nog niet begonnen, en een van de boeren, Tomas, was de liefde al tegengekomen. Dina Tersago & co moesten dus op zoek naar een nieuwe kandidaat, en die is er nu.

Koeien

Hij heet Cyriel, is 27 lentes jong en is melkveehouder. Cyriel baat samen met zijn ouders een boerderij in Westvleteren uit met ongeveer 450 koeien, waarvan 250 melkkoeien. Daarnaast kweken ze ook aardappelen, gras en maïs voor de koeien, wortelen en suikerbieten.

Hart voor landbouw

Cyriel vindt het geen ramp dat hij vrijgezel is, maar wil meer uit het leven halen. «Ik kan moeilijk het eerste contact leggen, dus misschien gaan de vrouwen nu makkelijker babbelen tegen mij. Ik kan ermee leven dat ik single ben, maar ik wil vooruit. Het is makkelijk om alleen te zijn, maar er zijn veel momenten dat ik het mis om iemand vast te nemen of op een zondag eens samen te gaan wandelen. Ik wil iemand gelukkig maken en zelf gelukkig zijn. Het is niet alleen ik die telt, ik wil ook veel geven voor iemand anders. Liefst aan een vrouw met een ruime, open blik en een hart voor de landbouw», klinkt het.

