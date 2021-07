Tomas stapt uit ‘Boer zkt Vrouw’: «Het was liefde op het eerste gezicht»

Een van de vijf kandidaten van het nieuwe seizoen van ‘Boer Zoekt Vrouw’ trekt zich terug uit het programma. De 25-jarige groenteboer Tomas is onverwacht verliefd geworden op een vrouw die hij onlangs tegen het lijf liep.

Goed gevoel

Het was naar eigen zeggen liefde op het eerste gezicht. «Ik ben enkele weken geleden smoorverliefd geworden. Ik ging een bloemetje kopen en zij stond in de winkel. Ze zeggen dat liefde op het eerste zicht niet bestaat, maar toch wel. Ik heb haar aangesproken en nu zit het echt goed. Ik zie haar graag en zij ziet mij graag, of dat zegt ze toch. (lacht) Dat is nu wel lastig voor iedereen die zich heeft ingeschreven, maar als je gevoel goed zit, hou je dat niet tegen», vertelt hij.

Op zoek naar nieuwe boer of boerin

