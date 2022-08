Een nieuw logo, «verbindende» danshow en ‘VRT MAX’: Zo wil de VRT vernieuwen

De VRT ondergaat een vernieuwing en daar hoort een nieuw logo bij. Dat zal oudere kijkers misschien bekend voorkomen. De laatste twee letters in het nieuwe logo lijken sterk op dezelfde letters in het logo dat de BRT in de jaren tachtig had.

Voor het eerst organiseerde de openbare omroep dinsdag een heuse show voor zijn «stakeholders», zoals ook de commerciële omroep VTM dat al jaren doet. Adverteerders en andere partners konden in de Reyerslaan als eerste de nieuwe programma’s ontdekken, met tussendoor interventies van schermgezichten. CEO Frederik Delaplace kwam in een gouden glitterjasje op het podium.

Verbindend dansen

En de glitter zal ook van het scherm spatten. De VRT brengt volgend jaar een dansshow op één: ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, met Siska Schoeters en Aster Nzeyimana als presentatoren.

Dat soort talentenjachten was de laatste jaren al in verschillende vormen bij de commerciële omroepen te zien. Maar Delaplace benadrukte in de marge van de presentatie dat het programma «verbindender» zal zijn. «Het concept gaat niet over de beste danser. Het gaat over hoe we in Vlaanderen mensen uit onverwachte hoek kansen kunnen geven», legde hij uit.

«Shiny floor» en minder ernst

Met ook de comeback van de ‘Eurosong’-show om de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival te kiezen en de ‘Zomerhit’-shows van de voorbije weken is het tv-genre van de «shiny floor» helemaal terug bij de openbare omroep.

«Ik geloof niet in een VRT die zijn aanbod zo maakt dat al het leuke bij de commerciële zenders zit en het ernstige bij ons. Dan kan je je opdracht als publieke omroep niet waarmaken», aldus Delaplace. Zijn doel is nieuwe generaties naar het VRT-aanbod lokken. «Als je de mensen niet in je winkel krijgt, kopen ze niets.»

Partnerschap

De CEO wil ook vernieuwing in de partnerschappen die de openbare omroep aangaat. Hij riep partners zoals adverteerders en productiehuizen op met de VRT te praten over nieuwe vormen van samenwerkingen. «We willen in 2022 en daarna bewijzen dat we klaar zijn voor een nieuwe commerciële context. Of het nu datagedreven of heel contentgedreven is: praat met ons», zei hij in zijn toespraak.

Delaplace wil programma’s ook beter uitspelen dan vroeger, op de verschillende zenders en platformen van de omroep. «We kunnen als VRT geen 20 jaar blijven teren op ’FC De Kampioenen’ Ik wil dat er een nieuwe dynamiek komt, zonder er een commercieel bedrijf van te maken.»

VRT MAX

VRT NU wordt volgende week VRT MAX. De app is de enige in Vlaanderen die zowel video als audio en andere digitale content bevat, benadrukte VRT-CEO Frederik Delaplace dinsdag tijdens de voorstelling van de vernieuwde VRT.

De opvallendste nieuwigheid is dat de primetimeprogramma’s van de VRT-zenders, waaronder ‘Down the road’, ‘Over eten’ en ‘Taxi Joris’ voor de uitzending op televisie al op VRT MAX te zien zullen zijn. Om 6 uur op de uitzenddag zal de VRT ze online zetten.

Foto VRT

De openbare omroep parkeert op VRT MAX ook enkele reeksen exclusief. Het gaat om fictie en non-fictie die vooral op jongeren is gericht. Voor de jongste kinderen kan voortaan een profiel op maat worden aangemaakt, zodat zij veilig kunnen rondsurfen in een Ketnet-zone.