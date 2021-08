Dochter van Jeremy Clarkson poseert halfnaakt: «Ik haatte mijn lichaam, maar nu voel ik me vrij»

De campagne, getiteld ‘Women’, was een idee van artieste Sophie Tea. Maar liefst 50 vrouwen werden afgelopen weekend halfnaakt beschilderd met bodypaint. Daarmee wil de artieste anderen inspireren om zich niet onzeker te voelen in hun blootje.

Uit haar comfortzone

Ook de 27-jarige dochter van ‘Top Gear’-presentator Jeremy Clarkson, Emily, nam deel aan de campagne. Op Instagram toont ze het resultaat ervan. Ze had van zichzelf nooit verwacht dat ze zoiets zou durven. «Ik kleed me zelfs nooit helemaal uit in de kleedkamer van de fitness. Verder uit mijn comfortzone kon ik gisteren niet gaan. En vandaag voel ik me vrij. Jullie weten dat, want ik heb het al meermaals gezegd: ik haatte mijn lichaam. Alles eraan. Jarenlang lag ik met mezelf in de knoop. Dag in dag uit probeerde ik mezelf te veranderen».

«Terwijl er gisteren verf op mijn lichaam aangebracht werd, dacht ik de hele tijd: dit is voor haar. Voor de ‘ik’ die haar buik bedekte met haar armen, de zomer haatte en zich kapot zweette onder te veel lagen kleding. Voor het meisje dat voor de spiegel zo hard kneep dat haar dikke boze striemen opdoken. Voor haar honger en verdriet. Voor de ‘ik’ van toen en diegenen van nu die er nog mee kampen», schrijft ze.

Vrouwelijke empowerment

De campagne gaf haar een heel bevredigend gevoel. «Maar vanaf dat het penseel mijn huid raakte, ging het helemaal niet meer over mij, noch over de lichaamsdelen waar ik niet van hield. Er was geen plaats meer voor onzekerheden. Want elke millimeter van de kamer was tot de nok gevuld met vrouwelijke empowerment. 50 vrouwen deden daar gisteren aan mee. Ieder met hun eigen verhaal. Ieder met hun eigen gevecht dat ze gestreden hebben. Om tussen hen te staan was adembenemend. Nooit in mijn leven ben ik zo trots geweest», besluit ze.

