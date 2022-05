Dochter van Alec Baldwin choqueert in doorzichtige lingerie: «Zo bloot is voor niets nodig!» (foto)

De 26-jarige dochter van Kim Basinger en Alec Baldwin, die in oktober per ongeluk cameraregisseuse Halyna Hutchins neerschoot, maakte drie selfies waarop ze doorzichtige lingerie van het merk Fleur du Mal draagt. De meeste volgers reageren erg enthousiast op de kiekjes. «Prachtige foto’s, je ziet er fantastisch uit!», «Perfecter kan gewoonweg niet», en «Verbluffend mooi!», is de algemene teneur.

Aandacht

Sommigen vinden het echter jammer dat ze zich zo tentoonspreidt voor de hele wereld. «Het maakt me verdrietig dat je voortdurend aandacht zoekt. Ik begrijp je, want ik doe dat ook. Ik wou dat ik je kon uitleggen dat je heel veel betekent en dat een man of vrouw je ooit zal waarderen en van je zal houden», « Het is niet nodig om zoveel bloot te laten zien, Ireland. Langs de andere kant: mooi. In je eigen privacy», en «Ze is zo mooi, maar het is jammer dat ze denkt dat ze halfnaakt moet zijn om aandacht te krijgen», lezen we ook.

