Beelden tonen aangeslagen Alec Baldwin na dodelijk ongeluk op filmset

Op Twitter doen enkele foto’s de ronde waarop een geëmotioneerde Alec Baldwin (63) te zien is nadat hij ondervraagd werd over het incident waarbij hij de cameraregisseuse en de regisseur per ongeluk neerschoot.

De Amerikaanse acteur was donderdag bezig met opnames van ‘Rust’, een film waarin hij de rol speelt van de vogelvrij verklaarde Harland Rust. Bij een scène waarin er geschoten werd, raakte hij per ongeluk cameraregisseuse Halyna Hutchins (42) en regisseur Joel Souza (48). Hutchins overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan haar verwondingen, Souza lag even op intensieve zorgen, maar mocht intussen het ziekenhuis verlaten.

Meteen na de feiten werd Baldwin door de politie ondervraagd over het incident. Daarna barstte hij in tranen uit aan het politiekantoor, zo blijkt uit enkele foto’s die op Twitter de ronde doen.

Geen fout van Alec Baldwin

Ook de Britse journalist Piers Morgan deelde de bewuste foto’s. «Hoe kon dit in godsnaam gebeuren?», vraagt hij zich af. Volgens regisseur Hans Herbots gelden er strenge veiligheidsprocedures voor wapens op de set. Zo ontfermen zich één of meerdere mensen over de wapens en worden die telkens gecontroleerd voor ze gebruikt worden.

De Vlaamse stuntman Olivier Bisback vermoedt dat er een kogel tussen de losse flodders is geraakt, of dat er nog een echte kogel in de loop van het wapen zat. Hij legt de verantwoordelijkheid dan ook volledig bij de persoon die instond voor de wapens. Baldwin treft volgens hem totaal geen schuld. «De psychologische impact op die man moet verschrikkelijk zijn», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.