Dina Tersago verrast volgers met heuglijk nieuws over ‘Boer zkt Vrouw’-koppel: «Oh, zo leuk!»

‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina Tersago heeft een foto gedeeld waarop ze samen met Bart en Céline poseert. Het koppel is immers getrouwd. “Fantastisch, hoe mooi en fijn!”, klinkt het in de reacties.

In 2020 zagen we hoe varkensboer Bart Beyaert (30) in ‘Boer zkt Vrouw’ de liefde zocht en vond bij Céline Dewitte (30). Het klikte meteen zo goed dat ze niet veel later al gingen samenwonen. En nog geen jaar na hun eerste kennismaking vroeg Bart haar ten huwelijk. Dat voltrok zich officieel in de zomer van 2021, maar nu heeft ook het huwelijksfeest eindelijk plaatsgevonden.

Felicitaties

Niemand minder dan Dina Tersago was van de partij op het feest en ze deelde een kiekje met hun drietjes. «Remember these two lovebirds? Bart en Céline uit Boer zkt Vrouw 2 jaar geleden trouwden dit weekend. En ik mocht erbij zijn!», klinkt het op Instagram. Fans van het eerste uur zijn uiteraard erg enthousiast. « Prachtig! Proficiat, en maak er een mooi leven samen van!», «Fantastisch, hoe mooi en fijn. Mooi koppel ook», «Oh, zo leuk!», en «Wauw zeg! Proficiat aan het trouwkoppel», lezen we onder meer in de reacties.

Kinderwens

Eerder kregen Bart en Céline regelmatig de vraag of het niet allemaal wat snel ging, maar dat gevoel hadden zij absoluut niet. «Eerlijk, ik zou mij geen leven zonder Bart meer kunnen voorstellen. Wij kennen elkaar door en door, zijn allebei heel ambitieus en zitten op dezelfde golflengte», reageerde Céline vorig jaar in Dag Allemaal. En nu ze getrouwd zijn, zouden er weleens snel kinderen aan te pas kunnen komen. «De natuur moet meewillen, natuurlijk. Maar we willen zeker twee of drie kindjes», zei Céline daar toen over.