De bevrijding van een wereldster: Britney Spears’ gloednieuwe single met Elton John is vanaf nu uit

Britney Spears is eindelijk terug, en hoe. Samen met legende Elton John brengt ze vandaag voor het eerst sinds 2016 een nieuw nummer uit ‘Hold Me Closer’, een remix van Johns hits ‘Tiny Dancer’, ‘The One’ en ‘Don’t Go Breaking My Heart’. In The Guardian getuigt John over zijn samenwerking met Spears: «Ik hoop dat dit nummer haar zelfvertrouwen een boost geeft en haar doet inzien dat mensen van haar houden en om haar geven.»

‘Hold Me Closer’ is een catchy, dansbaar nummer, met heerlijk zomerse discobeats in verweven. Het is een emotionele comeback voor Spears, die nu al meer dan een jaar vrij is. Dertien jaar stond ze onder de voogdij van haar vader Jamie Spears, die haar financiën beheerde en leven beheerste. Haar nieuwe nummer luidt niet alleen haar muzikale terugkeer in, maar viert ook de bevrijding van een grote wereldster.

Vlak voor de release van haar nummer, tweette ze nog dat elke dag «een schone lei betekent, om te proberen een beter mens te zijn en te doen wat me gelukkig maakt. Ik wil zo onbevreesd zijn zoals toen ik jonger was.»

Twijfel

In The Guardian praat Elton John openlijk over zijn samenwerking met Spears. Al jarenlang was hij een grote fan, zei hij. «Ze bracht gewoon ongelofelijk geniale platen uit. Ze zong en danste zo mooi.» Toen John een remix klaar had van ‘Tiny Dancer’ stelde zijn echtgenoot voor om Spears het nummer te laten inzingen. De zangeres twijfelde naar verluidt geen moment. Ze zakte af naar de studio, en twee uur later was het nummer ingeblikt.

Achterna had Spears wel twijfels, getuigt John. «Ze is zo lang weggeweest. Ze was erg angstig, omdat ze zo vaak bedrogen was geweest en zo lang niet meer in de spotlight was geweest. We hebben haar hand vastgehouden doorheen het hele proces, en haar verzekerd dat alles goed zou komen.»

Zelfvertrouwen en kracht

John hoopt dat ‘Hold Me Closer’ voor meer zelfvertrouwen kan zorgen bij Spears. «Ik ben zo blij dat ik dit nummer met haar te heb kunnen maken, want als het een grote hit wordt – en ik denk dat het dat kan worden – zal het haar zo veel meer zelfvertrouwen geven dan ze al heeft. Dan zal ze beseffen dat mensen echt van haar houden en om haar geven en willen dat ze gelukkig is. Dat is alles wat iemand met een beetje gezond verstand zou willen voor haar, nadat ze zo’n traumatische tijd heeft doorgemaakt.»

John vindt het belangrijk om artiesten in nood te helpen: «Britney was gebroken. Ik was ook gebroken toen ik nuchter werd. Ik was in een vreselijke plaats. Ik ken dat gebroken gevoel, en het is verschrikkelijk. Ik ben gelukkig zelf al 32 jaar nuchter en gelukkiger dan ooit. Met mijn levenservaring wil ik mensen advies geven en helpen, want ik wil geen enkele artiest in zo’n duistere plaats zien.»