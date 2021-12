DAN komt de nieuwe plaat van Stromae uit: «De voorverkoop is gelanceerd»

Stromae heeft via zijn Instagram aangekondigd dat we zijn nieuwe plaat volgend jaar mogen verwachten. Meer bepaald op 4 maart. De zanger titelde het album ‘Multitude’.

Na acht jaar wachten mogen we ons eindelijk opmaken voor een nieuwe plaat van Stromae. Zijn laatste worp, ‘Racine Carrée’ verscheen in 2013 en na verschillende megahits en een wereldtournee verdween Stromae van het toneel. Maar sinds oktober is hij helemaal terug, en hoe! Zijn nieuwste single ‘Santé!’ sloeg in als een bommetje.

Op Instagram kondigde hij ook aan dat hij opnieuw gaat touren en op verschillende festivals te zien zal zijn. De tour start op 22 februari in Paleis 12 in Brussel. Snel zijn is de boodschap. Stromae zal ook spelen op Werchter Boutique.