Santé! Stromae lanceert na acht jaar nieuwe single (video)

Zanger Stromae heeft vrijdag verrassend een nieuw nummer gelanceerd, genaamd ‘Santé’. Het is al acht jaar geleden dat de Brusselaar nog een single uitbracht. Vorige week raakte al bekend dat Stromae volgend jaar opnieuw zal optreden.

Het laatste album van Stromae ‘Racine carrée’ verscheen in 2013 en zijn laatste optreden dateert uit 2015. Daarna stopte de zanger van ‘Formidable’ en ‘Papaoutai’ met optreden om zich op andere projecten te focussen. Een tijd geleden kondigde Stromae wel aan in het najaar een nieuwe plaat te lanceren, maar de eerste single is dus nu al een feit.

Santé

Wie Stromae nog eens live aan het werk kan zien, kan dat volgend jaar al zeker op Werchter Boutique op 19 juni en op Les Ardentes op 10 juli. Tot dan moet je het voorlopig doen met ‘Santé’, al is dat zeker geen straf.