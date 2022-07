Damiano uit ‘Blind getrouwd’ heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd

In september 2021 raakte bekend dat de 41-jarige gezondheidscoach de liefde gevonden had. In 2018 werd Fiore nog gekoppeld aan Wendy Dirven voor het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, maar dat werd geen succesverhaal. De gevoelens waren er niet, zei hij daarover.

Helemaal anders is het nu met de 30-jarige Nati, die Fiore leerde kennen tijdens een yogasessie. Zes maanden later liet hij in TV Familie optekenen dat ze een relatie hadden: «Ze kwam eigenlijk heel toevallig op mijn pad, maar vanaf het eerste moment zat het heel goed tussen ons», vertelde hij destijds.

«Nati en ik delen onze passie voor sport. Zij is professioneel met yoga bezig, en ook met voeding. Dat heeft ons voor een stuk héél dicht bij elkaar gebracht. Net als ik coacht ze graag mensen, kookt ze graag, en houdt ze van de kleine dingen des levens. Ze vormt een verlengde van mezelf. Zálig!», klonk het.

Maanden later gaat het koppel dus nog een stapje verder. Fiore deelde een video van zijn reis in Italië waarin hij romantisch ging tafelen en sporten met Nati. In één kort fragment is te zien hoe Fiore op zijn knie gaat en Nati ten huwelijk vraagt, en het ziet er naar uit dat zij ‘ja’ zei.