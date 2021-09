Damiano uit ‘Blind Getrouwd’ heeft de liefde gevonden: «Als alles goed blijft gaan, zal dat dit jaar nog gebeuren»

Damiano Fiore, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, heeft sinds kort een vriendin. Hij is dolgelukkig met haar en vertelt hoe ze elkaar hebben leren kennen. «Ze kwam eigenlijk heel toevallig op mijn pad», klinkt het.

Damiano werd in het derde seizoen van het populaire datingprogramma gekoppeld aan Wendy, maar uiteindelijk bleven ze niet getrouwd. Sindsdien is het stil over het liefdesleven van de 41-jarige gezondheidscoach. Tot nu... «Zo’n half jaar geleden al heb ik iemand leren kennen tijdens een yogasessie. En eigenlijk zat het vanaf het eerste moment heel goed tussen ons. Mijn vriendin heet Nati, een afkorting van Natalia, en ze is dertig jaar. Ze kwam eigenlijk heel toevallig op mijn pad», vertelt hij in TV Familie.

Gedeelde passies

Het gebeurde heel spontaan, want eigenlijk was Damiano niet op zoek naar de liefde. «Totaal niet. En dan zag ik haar ineens staan. Wow! Het heeft niet zolang geduurd voor we een koppel werden. We hebben het geweldig goed samen! Nati en ik delen onze passie voor sport. Zij is professioneel met yoga bezig, en ook met voeding. Dat heeft ons voor een stuk héél dicht bij elkaar gebracht. Nati heeft lang gymnastiek gedaan. Net als ik coacht ze graag mensen, kookt ze graag, en houdt ze van de kleine dingen des levens. Ze vormt een verlengde van mezelf. Zálig!», klinkt het.

Samenwonen

Ze wonen nog niet samen, maar lang hoeft dat niet meer te duren. «Dat staat zeker en vast op de planning. Als alles goed blijft gaan, zal dat aan het einde van dit jaar nog gebeuren. Ja, samenwonen met Nati... Ik kijk er eerlijk gezegd wel naar uit», glundert hij.

Enthousiaste ouders

Een tweede keer trouwen, dat is dan weer nog iets te vroeg. «Mmm, we zien wel wat de komende periode brengt. Nati en ik zien elkaar héél graag, dat is een feit. En verder... Laat ons voorlopig maar gewoon genieten van onze liefde. Ook mijn ouders zijn trouwens in de wolken met Nati. Ja, ik prijs mezelf écht gelukkig», besluit hij.

