Couleur Café pakt uit met Thundercat in eerste lading namen

Couleur Café heeft donderdag de eerste vier namen bekendgemaakt die op 23, 24 en 25 juni zullen optreden in het Brusselse Ossegempark. Het zijn vier artiesten die nauw aansluiten bij de identiteit van het Brusselse wereldfestival.

Net voor de jaarwisseling pakt Couleur Café uit met vier ’cadeautjes’ onder de kerstboom. Het zijn vier typische Couleur Café-acts die worden aangekondigd. Op vrijdag 23 juni sieren de baanbrekende jazzartiesten van Thundercat en de Argentijnse rapster Sofia Gabanna de affiche. De volgende festivaldag, zaterdag 24 juni, zorgt de Nigeriaanse afro-sensatie BNXN voor een opzwepend feest en op zondag wordt het dansen op de RnB-beats van de Ghanese Black Sherif.

Tickets vliegen de deur uit

Hoewel Couleur Café de eerste namen van de line-up nu pas bekendmaakt, loopt de ticketverkoop al als een trein. Nu al is 80 % van de Early Bird Tickets uitverkocht. Nog tot eind dit jaar kost een Early Bird Combi ticket 95 euro en met camping erbij is het 109 euro. Een Camping Car ticket is 20 euro. Begin januari start de reguliere kaartverkoop.