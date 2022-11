Christiaan uit ‘Blind Getrouwd’ over seks met Jana: «Misschien heb ik me iets te veel ingehouden»

Christiaan blikt in een interview terug op Jana’s opmerkingen over hun vrijpartij. Volgens hem gaat het vooral om een gebrek aan communicatie. «Seksualiteit is wat zoeken en aftasten in het begin, hé», klinkt het.

Tussen Christiaan en Jana is het over & out, maar ze hebben er wel alles aan gedaan om het experiment te doen slagen. Zo durfden ze dé grote stap te nemen, al ontbrak het Jana achteraf aan enthousiasme. «Ik zoek geen lieve man in bed. Ik zoek een ruigere, dominante man. Eentje die me op bed durft smijten», zei ze daarover.

Zweepje

Op sociale media vroegen echter heel wat kijkers zich daarna af «wat er mis is met een vleugje romantiek». Christiaan reageert daar nu op. «Oh ja, die quotes zijn al regelmatig teruggekeerd, hé. (lachje) Maar ook hier draait het om de context. Sommige mensen zullen misschien denken dat Jana wil dat er een zweepje aan te pas komt. Maar da’s niet wat ze bedoelde. Ze heeft het een beetje verkeerd verwoord. Jana had het eigenlijk vooral over het nemen van de leiding. En seksualiteit is wat zoeken en aftasten in het begin, hé. Misschien heb ik me iets te veel ingehouden. Ik vond het wat te snel om meteen full option te gaan. Al gaat het hier vooral over een gebrek aan communicatie», vertelt hij in TV Familie.

Geïnteresseerde vrouwen

Nu iedereen weet dat het uiteindelijk niets geworden is tussen hen, krijgt de 28-jarige spoedverpleegkundige heel wat vrouwelijke aandacht, al staat hij nog niet echt open voor iemand nieuw. «Ik wil nu eerst rust voor mezelf nemen. Het is toch een intens parcours geweest. Al sluit ik me uiteraard niet af voor de liefde. Stel dat ik iemand tegenkom met wie het klikt, dan ga ik dat verder onderzoeken. Maar ik ga zeker niet actief op zoek gaan. Ik krijg eigenlijk veel berichtjes van geïnteresseerde vrouwen die willen afspreken nu het niets is geworden met Jana», klinkt het.

Antwoord

Ze mogen zich echter wel aan een antwoord verwachten. «Want ik vind: als zij moeite doen om een berichtje te sturen, moet ik ook de moeite nemen om te antwoorden. Ik laat hen dan weten dat ik het enorm apprecieer, maar dat ik me nog niet klaar voel om af te spreken», besluit hij.