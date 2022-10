Christiaan uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: «Dát kan ik al verklappen»

Jana en Christiaan maken volgens heel wat fans misschien wel de meeste kans om getrouwd te blijven, al dropte Jana in de vorige aflevering wel een bommetje. Toch ziet Christiaan het nog steeds goedkomen. «Ik ben helemaal klaar om me te settelen», klinkt het.

Ze leken van in het begin twee handen op één buik, maar in de aflevering van maandag liet Jana zich ontvallen dat Christiaan haar type niet is. Dat had hij totaal niet zien aankomen. «Die opmerking kwam stevig binnen. Ik werd al snel defensief. ‘Ja, dan gaat het niet werken tussen ons, hé’, heb ik gezegd. Maar dat was dus mijn eerste reactie. Want tuurlijk voelde ik me gekwetst. Dat eerste moment toch. Daardoor reageerde ik dus erg kort. Wat ervoor zorgde dat Jana schrok van míjn reactie. Want die was anders dan ze van mij gewend was. Gelukkig heeft ze me snel kunnen kalmeren», vertelt hij in TV Familie.

Geen perfecte match qua uiterlijk

Dat deed de 29-jarige kleuterjuf door duidelijk te maken dat hij «70% haar type» is. Christiaan besefte nadien dat Jana ook niet helemáál zijn type is. «Ik gaf haar 80%. Da’s meer, ja. (lachje) Achteraf vond ik het dus niet meer vreemd dat zij mij hierover had aangesproken. Case closed», klinkt het.

Eerste keer samenwonen

In de volgende aflevering gaat het koppel al samenwonen, wat voor Christiaan meteen een vuurdoop is. «Ergens schrikte mij dat wel af. Het is een onbekende wereld voor mij, hé. Maar omdat ik nog nooit heb samengewoond, ken ik ook het negatieve aspect er niet van. Dus: laat maar komen. Ik ben helemaal klaar om me te settelen», glundert hij.

Kinderwens

De 28-jarige spoedverpleegkundige durft zelfs al aan gezinsuitbreiding te denken. «Ja ja. Daar ben ik helemáál klaar voor! Als ik mensen met hun kinderen bezig zie, ben ik altijd een beetje jaloers. Want ik wil dat ook heel graag. Helaas kan ik nog niet oefenen in het vaderschap. Mijn zus en haar vriendin hebben nog geen kindje. En of Jana de vrouw wordt die mij een gezin zal schenken... Dat zullen jullie de komende weken nog ontdekken. Maar ik kan dus wél al verklappen dat ik absoluut niet ongunstig tegenover het krijgen van een kindje zou staan», besluit hij.