Carla Bruni deelt foto waarop ze halfnaakt poseert: «Nicolas mag trots op je zijn!»

In een ver verleden was Carla Bruni de Franse ‘première dame’ omdat ze sinds 2008 de vrouw is van Nicolas Sarkozy, die van 2007 tot 2012 president was van Frankrijk. Daarnaast is de 54-jarige brunette zangeres én model. Dat ze nog steeds talent heeft voor dat laatste, bewijst ze met een gedurfde foto die haar man maakte.

Droomlichaam

Haar volgers overladen haar met complimenten. «Je hebt nog steeds een droomlichaam», «Veel te mooi! Nicolas mag trots zijn om jou als vrouw te hebben», «Zo sexy!», «Wat een uitzicht», en «Prachtige foto, model en fotograaf!», lezen we onder meer in de reacties.