BIZAR. Jake Gyllenhaal komt zichzelf tegen in Venetië

Het moet soms gek zijn om acteur te zijn. Hollywoodster Jake Gyllenhaal was druk aan het sightseeën in Venetië toen hij plots zichzelf tegenkwam… Of toch iemand volledig gekleed als één van zijn personages.

De 40-jarige acteur postte enkele foto’s op Instagram waarbij hij schreef: “Een oude vriend tegen het lijf gelopen in Venetië.” Gyllenhaal was de Italiaanse stad aan het verkennen toen hij plots iemand tegenkwam die van top tot teen verkleed was als de schurk Mysterio, het personage dat de acteur speelde in de film ‘Spider-Man: Far From Home’ uit 2019.

Gyllenhaal verwijst naar het personage als een ‘oude vriend’ omdat hij waarschijnlijk niet snel meer in de rol van Mysterio zal kruipen. De kans is namelijk klein dat het personage nog zal opduiken in de nieuwe Spider-Manfilm. De acteur is in Italië voor het Filmfestival van Venetië waar hij zijn nieuwe film ‘The Guilty’ komt promoten die volgende maand uitkomt op Netflix.