De tien toppers van Filmfestival Venetië

Van 1 tot 11 september richt de internationale filmwereld zijn schijnwerpers weer op Venetië. Daar haalt het oudste filmfestival op aarde al voor de 78ste keer het kruim van de cinema bij elkaar, vaak films die dit najaar in de bioscoop zullen komen. We pikten er alvast tien aantrekkelijke titels uit.

Madres paralelas

Pedro Almodóvar opent het festival, met een verhaal over twee vrouwen die op dezelfde dag en in hetzelfde ziekenhuis bevallen. De poster zorgde alvast voor controverse: Instagram weigerde die te posten omdat er een vrouwentepel op staat (met een druppel melk aan).

Official Competition

Penélope Cruz is niet enkel te zien in Almodóvars film, ze voert samen met Antonio Banderas ook deze komedie aan over een rijke zakenman die zijn leven zin wil geven door een belangrijke (en hopelijk succesvolle) film te creëren. Maar op een filmset botsen de ego’s al snel.

The Power of the Dog

In tegenstelling tot Cannes ziet Venetië er geen graten in om films van Netflix op het programma te zetten. De meest opvallende is Jane Campions drama over de bittere oorlog tussen twee broers in Montana in de jaren 1920. Benedict Cumberbatch speelt de hoofdrol.

Spencer

Kristen Stewart als prinses Diana? Dat noemen wij interessante casting. ‘Spencer’ concentreert zich op de latere (en minst fraaie) jaren van het geforceerde huwelijk tussen Diana en Charles, en Stewart ziet er alvast griezelig geloofwaardig uit.

Halloween Kills

Drie jaar na datum breit regisseur David Gordon Green een vervolg aan zijn gesmaakte ‘Halloween’-interpretatie. De film belooft de ultieme confrontatie te worden tussen Jamie Lee Curtis (taaier dan ooit) en haar eeuwige boeman Michael Myers.

The Last Duel

Pensioen? Dat is voor watjes. Zo denkt Ridley Scott, die op zijn 83ste alweer twee films klaar heeft. ‘House of Gucci’ (met Lady Gaga) is voor later dit jaar, nu is er dit middeleeuwse avontuur over twee bevriende ridders (Matt Damon en Adam Driver) die met elkaar clashen.

Dune

Sciencefictionfans hebben er lang naar uitgekeken, maar de nieuwe verfilming van Frank Herberts klassieker is eindelijk aangekomen. Timothy Chalamet speelt een nobele jongeman die een gevaarlijke zandplaneet onder zijn hoede krijgt.

Last Night in Soho

We weten al sinds ‘Shaun of the Dead’ dat de Britse regisseur Edgar Wright van huiver houdt. Die passie leeft hij nog eens uit in deze psychologische thriller over een helderziende jonge vrouw die plots in het lichaam van een zangeres anno 1966 belandt.

Scenes from a Marriage

Jessica Chastain en Oscar Isaac schitteren in deze vlijmscherp update van de gelijknamige Zweedse miniserie uit de jaren 1970 (toen van Ingmar Bergman). Ze spelen een koppel dat na 10 jaar huwelijk flink in de knoop raakt met de echtelijke plichten.

Becoming Led Zeppelin

Venetië is ook altijd een goeie plek om documentaires te ontdekken. Deze heeft het bijvoorbeeld over de begindagen van de grootste rockgroep uit de jaren 1970, het pad dat de vier leden individueel aflegden voor ze elkaar vonden en de vonk die uiteindelijk ontvlamde.