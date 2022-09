Billi krijgt het wel héél moeilijk in ‘Regi Academy’: «Ik ga naar huis!» (video)

Er hangt spanning in de lucht in de volgende aflevering van ‘Regi Academy’. Billi vindt de juiste toon niet tijdens het oefenen van een duet. Dat frustreert haar zodanig dat ze wegloopt...

Dat Billi Broekaert kan zingen, bewees ze tijdens haar auditie met haar prachtige versie van ‘Porselein’. In de aflevering van vanavond oefent de 23-jarige blondine uit Aalst het nummer ‘Kom Wat Dichterbij’ in met Lars. Ze heeft echter behoorlijk wat moeite met de tweede stem en als het ook de tweede keer niet lukt, stelt Kathleen Aerts voor om de zanglijnen apart te zingen. Bijgevolg speelt de onzekerheid bij Billi op en wandelt ze ontgoocheld weg. «Ik ga naar huis!», klinkt het.

Verdeelde reacties

In de reacties op het filmpje krijgt ze heel wat steun, al zijn er ook mensen die hun bedenkingen hebben. «Niet opgeven, Billi! Je hebt een prachtige stem. Ga ervoor en blijf geloven in jezelf», en « Trek het je niet aan, Billi! Het belangrijkste en mooie is juist dat je zingt met gevoel volgens de mogelijkheden van je stem!», wordt er gereageerd. Maar ook: «Ze luistert niet, ze spreekt tegen en ze loopt weg... Ze kan dus niet om met feedback van mensen die al jaren in dit vak zitten. Dan stopt het», «Ze is op van de stress. Beter volgend jaar nog eens meedoen na wat zangles om wat zekerder te zijn, want ze kan het wel», en «Goede stem voor haar eigen ding, maar niet voor Regi. Ze heeft het ook te moeilijk denk ik», lezen we ook.

‘Regi Academy’ is elke donderdag om 20u25 te bekijken op VTM 2.