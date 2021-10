Regi reageert lovend op sexy foto van ‘Regi Academy’-jurylid Olivia Trappeniers

Twee weken geleden werd de winnares van ‘Regi Academy’ bekend: de 19-jarige Pauline mag daarom eind oktober in het Sportpaleis een nummer van Regi zingen.

Samenwerkingen

In de jury van de talentenjacht zat naast Regi ook Olivia Trappeniers, een 24-jarige zangeres die al meermaals samenwerkte met de 45-jarige dj en producer. Zo bracht ze samen met hem ‘You Have a Heart’ uit en zong ze zijn nummer ‘Summer life’ in.

Glitterpakje

Olivia deelde vandaag een leuke foto waarin ze schittert in een glitterpakje. Regi reageerde als één van de eersten op het kiekje. «Je parelt en je schittert», klonk het. Ook andere volgers waren erg enthousiast over de foto. «Te sexy», «Hoe goed zie jij eruit?!», en «Je bent zo knap», lezen we onder meer in de reacties.